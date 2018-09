TIM, Vodafone e Wind, offerte rivoluzionarie per battere Iliad: 100 giga a costi da urlo? | Ecco i dettagli

TIM, Vodafone e Wind stanno pensando di lanciare un’offerta senza precedenti per battere la concorrenza di Iliad

Iliad è arrivato in Italia da poco più di tre mesi e la sua rivoluzione continua a sconvolgere il mercato della telefonia mobile italiana. L’operatore francese ha deciso di rilanciare la sfida ai competitor, garantendo a 500.000 utenti un’offerta che comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga al mese in 4G, più 4 Giga al mese in Europa.

Si tratta di una promozione davvero molto conveniente, con la quale Iliad punta a conquistare nuovi clienti. D’altronde, stando alle parole dell’a.d. dell’operatore francese, Thomas Reynaud, l’obiettivo che Iliad si è posto in Italia è davvero molto vantaggioso: vale a dire quello di raggiungere il 10% delle utenze complessive.

Dunque, Iliad ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella della sua competitività sulla penisola italiana e, di fronte ad un atteggiamento così ambizioso, TIM, Vodafone e Wind non possono fare a meno di studiare delle strategie che possano contrastare l’avanzata dell’operatore francese.

