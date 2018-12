TIM, Vodafone, Wind e Tre: le migliori offerte di telefonia mobile per dicembre 2018 | Costi e dettagli delle promozioni

Le migliori promozioni di telefonia mobile di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di dicembre 2018. Costi e dettagli delle offerte

Offerte telefonia mobile, il Natale si avvicina e i gestori lanciano nuove promozioni



Siamo ormai entrati nel mese di dicembre e la mente non può che andare al Natale che si avvicina. Questa festività non passa sicuramente inosservata tra i gestori di telefonia mobile che proprio nel periodo che caratterizza l'avvicinamento al 25 dicembre, lanciano nuove e vantaggiose promozioni per fare dei graditi regali ai propri clienti o per conquistarne dei nuovi. In questo articolo vi elencheremo le migliori offerte che si possono trovare sui siti ufficiali di TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia a dicembre 2018.

Offerte telefonia mobile TIM dicembre 2018: le promozioni Supergiga Natale

In vista del Natale, TIM ha deciso di lanciare sul mercato due nuove offerte molto vantaggiose. Come riportato dal sito ufficiale del noto operatore (Tim.it), fino al 13 gennaio 2019 i nuovi clienti TIM ricaricabili avranno la possibilità di attivare ‘Supergiga 20’ e ‘Supergiga 40’. Scopriamo nel dettaglio cosa offrono le due promozioni in questione:

Supergiga 20 ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

20 Giga al mese

Inoltre, chi attiverà questa promozione potrà aggiungere altri 20 Giga grazie all’opzione ‘Supergiga 20 extra’. Come fare? E’ semplice. Dopo aver attivato l’opzione base, infatti, il cliente riceverà un SMS nel quale ci sarà la presenza di un link, grazie al quale l’opzione extra potrà essere attivata in qualsiasi momento.

Supergiga 40 ha un costo di 11,98 euro al mese e comprende:

40 Giga al mese

Ricordiamo che i clienti avranno la possibilità di cumulare le due diverse promozioni in contemporanea sulla medesima linea. In questo modo, avranno a disposizione 60 Giga, pagando 21,97 euro al mese. Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito Tim.it