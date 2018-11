Offerte telefonia mobile Novembre 2018: TIM, Vodafone, Wind, Tre a confronto | Costi e dettagli promo

Offerte telefonia mobile Wind novembre 2018

Sia avvia la conclusione a campagna promozionale Wind All Inclusive, che il prossimo 18 novembre, savo nuove comunicazioni, non sarà più disponibile. Si tratta di due offerte, Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young, che propongono un bundle completo che include minuti, SMS e Giga. Le promo sono attivabili da tutti i profili di utente: già clienti, nuovi numeri e cambio operatore..

Wind All Inclusive

Il costo della soluzione è pari a 12 euro al mese per i nuovi clienti. Per i già clienti Wind, il costo è di 12 euro al mese per addebiti su credito residuo e di 9 euro al mese per addebito su conto corrente o carta di credito. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Gb di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive Young

La promozione è rivolta agli utenti che al momento dell’attivazione non hanno ancora compiuto 30 anni. L’offerta ha un costo, sia per nuove schede e sia per i già clienti Wind, di 9 euro al mese. Il bundle include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Gb di traffico dati a velocità 4G

Per entrambe le soluzioni rivolte ai già clienti Wind, in caso di addebito su credito residuo è previsto un costo di attivazione una tantum di 3 euro invece di 19 per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, saranno addebitati i restanti 16 euro.

Con addebito su conto corrente o carta di credito è previsto un costo di attivazione una tantum di 3 euro invece di 30 per SIM attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, saranno addebitati i restanti 27 euro.

In entrambi i casi è previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Per i nuovi clienti l’attivazione è proposta in modalità gratuita per chi effettua l’iscrizione online.