Le migliori promozioni di telefonia mobile lanciate da TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per il mese di ottobre 2018. Informazioni su costi e dettagli delle offerte

TIM, Vodafone, Wind e Tre: offerte telefonia mobile con tanti minuti e Giga | Costi e dettagli promozioni

Anche nel mese di ottobre la sfida tra operatori di telefonia mobile presenti in Italia continua a colpi di offerte davvero vantaggiose. Nelle ultime settimane TIM, Vodafone, Wind e Tre hanno aggiornato il loro pacchetto di promozioni, inserendo nuove offerte nel tentativo di strappare clienti ai competitor. A tal proposito, in questo articolo prenderemo in considerazione le migliori offerte che possono essere attivate dai clienti in questo momento:

Offerte telefonia mobile TIM ottobre 2018 – TIM ha presentato il nuovo pacchetto di promozioni ‘Operator attack’. Si tratta di ‘TIM Iron 50 GB‘, ‘TIM Titanium 20Gb’, ‘TIM Deca Go 20Gb, TIM’ e ‘TIM 15 Go New 50GB’.

LEGGI ANCHE: Kena Mobile, minuti e giga a partire da 2 euro al mese: ecco i dettagli

TIM Iron 50 GB è rivolta a tutti i clienti che provengono da Iliad e da alcuni Operatori virtuali. La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

TIM Titanium 20Gb è rivolta ai clienti che provengono da Wind, Tre e da qualsiasi operatore nazionale ad eccezione di Vodafone. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM Deca Go 20Gb è rivolta ai clienti di qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 12 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

TIM 15 Go New 50GB è rivolta a chi proviene da qualsiasi operatore nazionale. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati

Chi ha intenzione di attivare una delle offerte in questione, sarà chiamato a sostenere un costo di attivazione pari a 12 euro, ma ad una condizione: vale a dire che la SIM resti attiva per 24 mesi. Al costo di attivazione va aggiunto anche quello per l’acquisto della SIM (10 euro).

Nella seconda pagina potrete leggere le offerte proposte dalla Vodafone […]