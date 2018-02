Tra leggenda e scienza un alone di mistero. Nuova Zelanda magnifica. Avete mai visitato posti simili?

Tra leggenda e scienza un alone di mistero. Nuova Zelanda magnifica. – Siamo in Nuova Zelanda, dove il paesaggio risulta essere molto vario dal mare alla montagna. Ricordiamo che questo paese è molto simile all’Italia sia per coordinate geografiche che per il clima, pur con nette differenze. Per noi europei è senza dubbio una meta all’altro capo del mondo. Eppure, una volta arrivati, ci si sente a proprio agio. Gli abitanti sono ospitali, cordiali e sereni; le città sono accoglienti, pulite e dotate di ogni comfort tecnologico. Lungo la costa sud-orientale dell’isola non poteva mancare una stravaganza geologica come le Sfere di Moeraki, che a primo impatto possono sembrare grosse biglie. Si tratta di un gruppo di sfere rocciose perfettamente tonde che punteggiano la battigia della spiaggia di Koekohe, vicino al piccolo insediamento di Moreaki, sulla costa di Otago, nell’isola sud. Si dispongono sparse come biglie sul bagnasciuga e se ne contano oltre una cinquantina tra quelle integre e frantumate; hanno un diametro generalmente di 1 metro. La popolazione aborigena dei Maori associa i massi al naufragio della grande canoa Arai Te Uru a seguito di una tempesta, mentre navigava verso Sud. Le sfere sarebbero la trasfigurazione di parte del suo carico, ovvero cesti tondi di cibo e zucche. La scienza, invece risponde, ovviamente, con un’altra spiegazione sicuramente meno epica. […]