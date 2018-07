Tre Italia lancia nuove vantaggiose offerte: tanti minuti e giga a prezzi dimezzati | Costi e dettagli

Tre Italia lancia promozioni molto convenienti a prezzi dimezzati: si tratta di ALL-IN Prime, ALL-IN Master e ALL-IN Power.

Tre Italia ha deciso di lanciare delle nuove offerte con dei costi dimezzati rispetto alle precedenti versioni. Si tratta di promozioni valide per tutti i clienti che intendono cambiare il proprio operatore telefonico, decidendo di aderire alle nuove offerte ALL-IN. Le promozioni che fanno parte di questo pacchetto sono tre: ALL-IN Prime, ALL-IN Master e ALL-IN Power.

Queste offerte potranno essere attivate da utenti che provengono da qualunque operatore telefonico e per farlo sarà sufficiente recarsi nei negozi di 3 o sul sito ufficiale, seguendo i passaggi per eseguire l’attivazione.

Salvo nuove comunicazioni, queste promozioni saranno valide fino al prossimo 2 settembre e, oltre a garantire tanti minuti e giga a prezzi davvero vantaggiosi, Tre Italia offrirà ai nuovi clienti anche servizio Apple Music per sei mesi. Durante questo periodo sarà possibile ascoltare gratuitamente la musica senza versare nessun costo di attivazione o di rinnovo mensile. Vediamo nel dettaglio le tre offerte che contengono nel proprio pacchetto questo servizio:

ALL-IN Prime – Il costo della promozione è di 5 euro – anziché 10 euro – ed è disponibile in versione Sim. Ecco cosa comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri

10 giga di internet in 2G-3G-4G.

