Twitter, numerose segnalazioni nel pomeriggio di oggi, venerdì 6/04/2018: il social network “non funziona”. Ma coloro che riescono ad utilizzarlo hanno già lanciato l’hashtag #TwitterDown

Twitter down, il social network non funziona oggi, venerdì 6 aprile 2018: cosa sta succedendo? –

20:20 Il social network Twitter, dopo diverse ore di down, è tornato a funzionare

Il web ha improvvisamente smesso di cinguettare. Intorno alle 17:00 di oggi, venerdì 6 aprile 2018, Twitter ha infatti smesso di funzionare. Il sito del social network è raggiungibile ed è possibile accedere con il proprio username ma al momento sembra impossibile pubblicare un nuovo tweet o leggere quelli altrui. Lo stesso problema è presente anche sulle app per iOS e Android, mentre sui servizi di terze parti (come TweetDeck) è la timeline continua a scorrere ed è quindi possibile leggere i messaggi scritti da altri.

Le segnalazioni sono tante e in arrivo da tutto il mondo, Italia compresa: coloro che ancora riescono ad accedere e a twittare hanno già fatto lanciato l’hashtag #TwitterDown. Sul blog ufficiale di Twitter non sono ancora stati diramati comunicati a proposito del malfunzionamento, di cui ancora non si conoscono le cause né i tempi prima che la situazione possa ritornare alla normalità. Vi aggiorneremo in tempo reale, su questa pagina, sugli sviluppi della vicenda.