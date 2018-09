Vodafone, poi TIM, Wind-3, Iliad fanalino di coda. Questa è la classifica della velocità di connessione per ciò che riguarda il mercato Mobile. Lo rivela uno studio nPerf

Velocità di connessione mobile: Vodafone la migliore, Iliad ultima | Dati dell’analisi nPerf

Qual è la rete di connessione mobile più veloce d’italia? A rispondere alla domanda ci ha pensato nPerf, uno dei tool più diffuso per la misurazione delle prestazioni di rete. Lo studio della compagnia ha messo in luce come la rivoluzione di Iliad, certamente concreta e impetuosa dal punto di vista del marketing, non corrisponde a un eguale potenza dal punto di vista delle prestazioni. L’operatore francese, infatti, è risultato il peggiore dall’analisi delle misurazioni eseguito dall’azienda.

nPerf ha utilizzato sei parametri: Tasso di successo, velocità di download, velocità di upload, Latenze, Navigazione (tasso di efficienza) e streaming YouTube (tasso di efficienza), dalla cui media è scaturito un punteggio complessivo, misurato in nPoints. La classifica finale ha dato il seguente esito:

Vodafone: 69,574 nPoints

TIM: 64,34 nPoints

Wind-3: 50,394 nPoints

Iliad: 48,478 nPoints

In particolare, Iliad accusa pesanti ritardi rispetto ai competitor (TIM e Vodafone in particolare), per ciò che riguarda l’efficienza della connessione di rete in download e in upload

Ecco la graduatoria per ciò che riguarda la velocità di connessione in download

Vodafone: 34,88 Mb/s

TIM: 27,62 Mb/s

Wind-3: 18,50 Mb/s

Iliad: 17,73 Mb/s

A Pagina 2 la velocità di connessione in upload dei quattro operatori. […]