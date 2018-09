Oggi, 3 settembre 2018, Vodafone ha introdotto dei rincari in relazione ad alcune promozioni: ecco tutto ciò che c’è da sapere

VODAFONE, arrivano i rincari: ecco le offerte coinvolte e le nuove promozioni attivabili | Le novità di oggi, 3 settembre 2018

La notizia era stata comunicata per tempo dalla Vodafone ed oggi, 3 settembre 2018, è arrivata la svolta in negativo per i clienti del noto operatore di telefonia mobile.

In relazione ad alcune offerte per clienti privati con SIM dati ricaricabile e per clienti privati ricaricabili, saranno introdotti degli aumenti di ben 4 euro per i primi e di 1,99 euro per i secondi. In tal senso, va ricordato come le promozioni SIM dati ricaricabile siano state interessate da una vera e propria rivoluzione a partire dallo scorso 27 luglio: da allora, infatti, chi ha deciso di aderire a queste offerte, dispone di 40 Giga di internet in 4G in più, oltre alla possibilità di scaricare 13.000 canzoni, guardare fino a 60 ore di video in streaming, oltre ad effettuare chiamate e videochiamate fino ad 80 ore in più.

Per quanto riguarda i clienti privati ricaricabili che hanno sottoscritto offerte ‘Special’, a partire dal 3 settembre, dovranno far fronte ad un aumento di 1,99 euro. Questi clienti, però, dal 3 agosto, possono contare su minuti illimitati per chiamare tutte le destinazioni sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea. Nella seconda pagina potrete trovare altre informazioni sugli aumenti introdotti dalla Vodafone […]