Ecco il quadro degli aumenti Vodafone che scatteranno a maggio e i regalini previsti per i clienti che subiranno gli aumenti.

Vodafone, clienti infuriati per i doppi aumenti: arrivano due regalini

E’ grande la delusione per i clienti Vodafone dopo la decisione della compagnia telefonica di aumentare le tariffe di 3 euro, correggendo gli aumenti annunciati in precedenza che dovevano essere di 1,50 euro. Per cercare di attenuare la rabbia dei clienti, l’operatore dal logo rosso ha deciso di fare due regalini. Intanto sono stati ufficializzati gli aumenti a giugno con un comunicato che si può leggere nella pagina ufficiale Vodafone per i clienti mobili e poi nei giorni scorsi ha annunciato altri rincari dal 27 maggio.

Gli aumenti sono stati dettati dal fatto che l’autorità per le comunicazioni ha obbligato le compagnie a ripristinare la fatturazione mensile. Per continuare a garantire l’alta qualità dei servizi, la compagnia ha dovuto alzare i prezzi. ‘A seguito delle mutate condizioni di mercato – si legge nel comunicato – e per continuare a garantire la qualità dei servizi legata ai nostri investimenti sulla rete, dal 27 maggio 2018 cambiano le condizioni tariffarie di alcune offerte mobili prepagate, le quali avranno un aumento del rinnovo mensile che varierà da 0,69 euro a 1,49’. Adesso si teme il fuggi fuggi dei clienti verso altri operatori. I clienti, proprio a causa dei rincari, adesso potranno decidere di recedere gratuitamente dalle proprie offerte senza dover soggiacere a penali fino al giorno prima della variazione contrattuale.

Si potrà fare recesso collegandosi a variazioni.vodafone.it oppure con una normale raccomandata andata e ritorno inviata a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO). Si può anche chiamare il 190, il numero dedicato all’assistenza clienti. Ma quali sono i due regali che Vodafone farà ai propri clienti ? [….]