VODAFONE contro TIM, la sfida continua: offerte pazzesche con minuti e tanti giga a costi da urlo

La sfida tra Vodafone e TIM continua a colpi di offerte da non perdere. Nelle ultime ore i due operatori hanno lanciato interessanti promozioni ‘Operator attack’ per provare a conquistare clienti. In questo articolo ci andremo a concentrare sulle offerte presentate da Vodafone contro TIM e viceversa, valide fino a nuova comunicazione da parte dei due gestori.

Offerte Vodafone –

Vodafone Special Minuti 50 GB è rivolta a chi proviene da TIM, CoopVoce e Wind. L’offerta ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

50 GB di traffico in 4G

Vodafone Special Minuti 10 GB è rivolta a chi decide di attivare un nuovo numero o a chi effettua portabilità da qualsiasi operatore (compreso TIM). L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

10 GB di traffico in 4G

