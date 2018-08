Vodafone contro TIM, la sfida tra i due operatori continua con promozioni davvero da non perdere

Vodafone contro TIM, offerte pazzesche per conquistare clienti | Promozioni e costi a confronto

La sfida tra Vodafone e TIM continua, con i due operatori che hanno lanciato delle promozioni assolutamente da non perdere, con un obiettivo ben chiaro in mente: quello di provare a strappare dei clienti ai competitor. In questo articolo metteremo a confronto le offerte lanciate da Vodafone e TIM, dandovi la possibilità di scegliere quelli che potrebbero rivelarsi i pacchetti migliori per le vostre esigenze. Ecco le promozioni nel dettaglio:

Offerte Vodafone

Vodafone Special Minuti 50 GB è rivolta a chi proviene da TIM, CoopVoce e Wind. L’offerta ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

50 GB di traffico in 4G

Vodafone Special Minuti 10 GB è rivolta a chi decide di attivare un nuovo numero o a chi effettua portabilità da qualsiasi operatore (compreso TIM). L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

10 GB di traffico in 4G

Offerte TIM Tim Ten One Go New +17 Giga Free è attivabile dai clienti provenienti da Vodafone. Ha un costo di 10 euro al mese e comprende: Minuti illimitati verso tutti

20 giga in 4G, di cui 17GB sono gratis. Tim 15 Go New +47GB Gratis è rivolta a tutti i nuovi clienti che lasciano qualunque operatore telefonico (compreso Vodafone). Ha un costo di 15 euro al mese e comprende: 1000 minuti

50 giga in 4G, di cui 47GB sono gratis *Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.