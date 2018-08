Vodafone e Wind comunicano dei rincari a partire da settembre e ottobre 2018: ecco tutte le informazioni

Vodafone e Wind, arriva la batosta: ecco la notizia che fa infuriare i clienti



Mentre gli operatori di telefonia mobile continuano a darsi battagli a colpi di offerte da non perdere, per i clienti di Vodafone e Wind è arrivata una brutta notizia: a partire da settembre e ottobre 2018, infatti, alcuni clienti dei due operatori di telefonia mobile subiranno una batosta in relazione ad alcune promozioni.

Il costo di determinate offerte, infatti, aumenterà sia per quanto concerne la linea mobile sia in relazione a quella fissa e, l’entità di questi rincari potrà arrivare addirittura a 4 euro. Vediamo nel dettaglio la situazione legata ai due operatori.

Aumenti Vodafone dal 3 settembre 2018 – A partire dal 3 settembre, i clienti Vodafone ricaricabile dovranno far fronte ad un aumento delle loro offerte di 1,99 euro al mese. Tutti coloro che saranno coinvolti nelle rimodulazioni hanno già ricevuto una comunicazione tramite sms dalla compagnia telefonica dal logo rosso e avranno la possibilità di recedere entro il giorno antecedente al cambio dell’offerta. I clienti Vodafone, però, dovranno far fronte anche ad altri: il riferimento qui è ai rincari che interesseranno i clienti privati con SIM dati ricaricabile. Se da un lato, questi clienti, a partire dal 27 luglio, hanno la possibilità di scaricare fino a tredicimila canzoni, guardare fino a sessanta ore di video in streaming o chiamare ed effettuare videochiamate fino ad ottanta ore in più, dall’altro – a partire dal 3 settembre – per fruire dell’offerta, dovranno pagare 4 euro in più al mese.

I clienti Vodafone, però, avranno la possibilità di recedere da entrambe le offerte , connettendosi al sito internet variazioni.vodafone.it, o recandosi nei negozi Vodafone. In alternativa, si potrà inviare una raccomandata A/R a “Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)”. L’ultima possibilità per recedere, sarà quella di inviare una PEC a “disdette@vodafone.pec.it” o chiamare il servizio clienti al 190. In tutti i casi si dovrà specificare come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Aumenti Wind dal 20 settembre 2018 – Come la Vodafone, anche la Wind ha in serbo alcune rimodulazioni per i propri clienti. In tal senso, l’operatore arancione ha informato che, a seguito del mutato posizionamento dell’offerta ed in linea con la strategia di digitalizzazione e di sostenibilità dell’ambiente, a partire dal 20 settembre 2018, il contributo per l’invio della fattura in formato cartaceo comprensivo delle spese di spedizione costerà 2 euro ad invio. Wind, inoltre, ricorda che tutti avranno a disposizione il servizio e-conto by mail per ricevere in modo totalmente gratuito la fattura in formato elettronico direttamente nella propria casella e-mail. Chi non lo possiede, avrà la possibilità di attivarlo e, così facendo, non pagherà i 2 euro per la fattura cartacea. A partire dal 5 ottobre 2018, invece, il costo di determinate offerte di rete fissa aumenterà di 2,50 euro e la Wind ha giustificato questo aumento per esigenze di mercato. I clienti che saranno interessati alla rimodulazione, riceveranno una comunicazione in fattura. Anche la Wind offre la possibilità di recedere dalle offerte interessate dagli aumenti, entro il giorno prima della rimodulazione. Per farlo, sarà necessario indicare nella causale di recesso la dicitura “modifica condizioni contrattuali”. I canali per effettuare il recesso sono i seguenti: raccomandata A/R al seguente indirizzo: “Wind Tre SpA. – Servizio Disdette – Casella Postale 14155 – Ufficio Postale Milano 65 – 20152 Milano”, lettera PEC all’indirizzo “servizioclienti155@pec.windtre.it” o attraverso i punti vendita Wind. I clienti che avranno intenzione di recedere dalle offerte, inoltre, potranno chiamare il 155 o inviare una richiesta nell’Area Clienti Wind’ dalla sezione Assistenza guidata.