VODAFONE, offerte operator attack per clienti TIM, Wind-3, Iliad e operatori virtuali | Info costi, scadenze

Alcuni fortunati clienti Vodafone selezionati in modalità random stanno ricevendo in queste ore un SMS promozionale da parte dell’operatore che dà la possibilità di attivare un regalo: l’opzione Extra 30GB, che consiste in 30 giga di traffico dati al mese concessi in regalo da Vodafone per i 6 mesi successivi al giorno di attivazione. Il regalo, che non comporta alcun costo aggiunto sul canone né alcuna spesa di attivazione, può essere richiesto, previa ricezione dell’SMS, contattando il numero 42100 seguendo le istruzioni fornite.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.