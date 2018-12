Vodafone, le ‘Special Minuti’ anche per ex clienti, ma per pochi giorni | Info costi e dettagli promo winback

Vodafone propone anche in versione winback le due promozioni operator attack per utenti Iliad, Tre e operatori virtuali. Tutte le info

Offerte winback Vodafone: Special Minuti 50 Gb e 30 GB

Dicembre 2018 ha aperto con il botto l’ondata di nuove offerte di telefonia mobile, con TIM, Vodafone, Wind e Tre sempre coinvolte nella sfida tra operatori, motivate a sottrarsi clienti a vicenda e di mantenere i propri.

TIM, VODAFONE WIND E TRE: LE MIGLIORI PROMO DI DICEMBRE 2018

Oltre alle offerte di catalogo e quelle operator attack, destinate cioè a specifici target in base all'operatore di provenienza, le promozioni proposte dai vari gestori possono anche essere elaborate in modalità winback, ovvero proposte solo ad alcuni ex clienti che, prima di cambiare operatore, hanno rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali.

A tal proposito, presentiamo di seguito due soluzioni per ex clienti proposte al momento da Vodafone, ovvero Vodafone Special Minuti 50 Gb e Vodafone Special Minuti 30 Gb. Si tratta di due promo già presenti nel listino delle operator atack, ma riservate solo ai clienti Iliad, Tre e Operatori virtuali. Scopriamole nel dettaglio.

Vodafone Special Minuti 50 Gb

L’offerta, proposta in versione operator attack ai clienti Iliad e a quelli di alcuni operatori virtuali, è attivabile per i clienti Vodafone al prezzo di 6,99 euro al mese.