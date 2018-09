VODAFONE, offerta da 7 euro che fa tremare Iliad: sfida anche a TIM e Wind | Costi e dettagli promozione

Vodafone, offerta ‘Special Minuti 30 Giga’ – E’ importante ricordare come l’offerta ‘Special Minuti 30 Giga‘ possa essere attivata anche dai clienti che provengono da Wind, CoopVoce, ma in tal caso il costo mensile sale a 10 euro. Sottolineiamo, inoltre, che questa offerta può essere attivata dai clienti anche in versione ‘winback’, ma in tal caso, solo i clienti che avranno ricevuto il messaggio informativo da parte della Vodafone avranno la possibilità di aderire alla promozione e potranno farlo solo ed esclusivamente sul numero di cellulare sul quale hanno ricevuto il messaggio.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.