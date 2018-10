Vodafone lancia l’offerta ‘Vodafone Special Minuti 30 GB’ sia in versione ‘Winback’ che in quella ‘Operator attack’

VODAFONE, offerta che lancia la sfida a TIM, Wind e Iliad | Costi e dettagli promozione ‘Special Minuti’

I principali operatori di telefonia mobile continuano a darsi battagli a colpi di offerte vantaggiose, con l’obiettivo di strappare ai competitor il maggior numero di clienti. Nel mese di ottobre, TIM, Vodafone e Wind hanno aggiornato il pacchetto delle loro promozioni, con molti spunti interessanti per i clienti.

In questo articolo vogliamo soffermarci sulla Vodafone, prendendo in considerazione un’offerta in particolare: vale a dire ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga“. Si tratta di una promozione che l’operatore rosso sta offrendo sia in versione ‘Winback’ che in quella ‘Operator attack’.

Per quanto riguarda la versione ‘Winback’, potranno aderire alla promozione solo gli utenti che hanno ricevuto un SMS informativo da parte della Vodafone o un contatto telefonico da parte di un consulente che lavora per Vodafone.

Per quanto riguarda la versione ‘Operator attack’, la promozione ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga” è rivolta a coloro che provengono da Iliad, Tre e dagli Operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. La promozione ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G.

