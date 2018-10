Vodafone ha aggiornato il pacchetto delle promozioni ‘Operator attack’, lanciando una nuova promozione da 6 euro al mese

VODAFONE, offerta da 6 euro che spaventa TIM, Wind e Iliad – Dettagli promozione

L’arrivo di Iliad sul mercato italiano ha impresso una scossa ai principali gestori di telefonia mobile che hanno dovuto necessariamente rivedere il loro pacchetto delle promozioni, provando ad andare ulteriormente incontro alle esigenze dei clienti.

In tal senso, la Vodafone ha rilanciato le proprie offerte in versione ‘Operator attack’, aggiungendo alcune promozioni molto interessanti. Tra queste, attivabili a partire dal 17 ottobre 2018, vogliamo soffermarci su una in particolare: vale a dire ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga‘ che per quantità e qualità dei servizi che offre non può che spaventare i competitor. La promozione ha un costo di 6 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

