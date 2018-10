Offerta VODAFONE: minuti-SMS illimitati e giga a 6 euro al mese | Info e costi

Dunque, ‘Vodafone Special Unlimited 50 GB‘ potrà essere attivato solo da alcuni clienti ed ecco l’SMS che sarà inviato dalla Vodafone a coloro che riescono ad attivare la promozione: “Con Special Unlimited avrai minuti, sms, illimitati e 50 Gb a 6 euro/mese. In più hai inclusi Giga illimitati per chattare sulle app che ami di più. Attendi SMS di conferma“.

Ricordiamo che vista la natura della promozione, ad ogni cliente potrebbe essere proposta un’offerta con delle combinazioni differenti: si tratta, infatti, di offerte ad personam e, dunque, proprio per questo motivo possono variare. Per ciò che concerne il costo di attivazione, in molti casi non è previsto.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.