A partire dal 1° ottobre la Vodafone sta dando la possibilità ad alcuni suoi ex clienti di attivare ‘Vodafone Special Minuti 30Gb’

VODAFONE, offerta da 7 euro fino all’8 ottobre: tremano TIM, Wind e Iliad – Dettagli promozione

Gli operatori di telefonia mobile continuano a darsi battaglia a costi di offerte vantaggiose, con l’obiettivo di strappare clienti ai competitor. In tal senso, la Vodafone ha deciso lanciare a partire dal 1° ottobre una campagna rivolta ad alcuni ex clienti selezionati che in passato avevano lasciato il consenso commerciale.

Dunque, alcuni ex clienti di Vodafone stanno ricevendo un SMS che li invita ad aderire ad una promozione davvero molto conveniente: si tratta di ‘Vodafone Special Minuti 30GB’ che ha un costo di 7 euro e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

I clienti che saranno contattati dalla Vodafone, riceveranno questo SMS: “Torna in Vodafone con 30 Giga in 4G e minuti illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Solo per te, se torni in Vodafone entro l’8/10. Corri subito nei nostri negozi per conoscere tutti i dettagli e attivare l’offerta”. Nella seconda pagina potrete trovare maggiori informazioni su ‘Vodafone Special Minuti 30GB’ […]