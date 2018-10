VODAFONE, offerta da 7 euro che fa tremare TIM, Wind e Iliad: i dettagli della promo

L’offerta ‘Vodafone Special Minuti 30 GB’ potrà essere attivata in versione winback da tutti i clienti che riceveranno questa messaggio informativo da parte della Vodafone: “Buone notizie! Hai diritto ad un’altra chance per avere 30 Giga in 4G e minuti illimitati verso tutti a soli 7 euro/mese! Vieni nei nostri negozi entro il 16/10 per conoscere tutti i dettagli e attivare l’offerta. Scopri il negozio più vicino su voda.it/negozio“.

Va sottolineato come tutti coloro che hanno ricevuto l’SMS e vorranno attivare la promozione, dovranno far fronte ad un costo di attivazione di 10 euro, oltre al costo della nuova SIM e a quello per l’acquisto della prima ricarica necessaria per pagare il primo canone mensile della promozione. Inoltre, ricordiamo che attivando l’offerta, il cliente avrà la possibilità di usufruire in automatico di 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.