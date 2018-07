Vodafone lancia una nuova promozione: arriva 30 Giga Free. Ecco come attivarla

VODAFONE, offerta da non perdere: arriva ’30 Giga Free’ | Ecco come attivare la promozione

Nella giornata di oggi la Vodafone ha ufficializzato il lancio della promozione ‘30 Giga Free‘ con un comunicato stampa: si tratta di un’offerta rivolta ai possessori di una SIM voce ricaricabile Vodafone che abbiano attiva una promozione che includa minuti, SMS e GIGA e che realizzino una ricarica di un qualsiasi importo dall’1 fino al 31 Agosto 2018. Dopo aver effettuato la ricarica, il cliente riceverà un SMS nel quale potrà trovare le istruzioni per attivare i 30 Giga in regalo validi per un mese dall’attivazione.

Va sottolineato come il cliente che deciderà di aderire a questa promozione, avrà la possibilità di navigare per un mese, al termine del quale, potrà continuare a navigare secondo le condizioni della propria offerta. Inoltre, nel caso in cui si possedessero altre offerte dati, sarebbero consumati prima i 30 Giga in regalo.

Nella seconda pagina potrete leggere altri informazioni sull’offerta 30 Giga Free e come attivarla […]