Vodafone, offerta da non perdere: arriva ‘Vodafone Special Minuti 30 GB’ ad un costo vantaggioso | Ecco come attivarla

Vodafone Special Minuti 30 GB – Inoltre, in alcuni casi, Vodafone – insieme a questa offerta – sta regalando anche Vodafone Pass Chat che consente ai clienti di avere Giga illimitati sulle chat più popolari. Per poter utilizzare i Giga illimitati nelle chat, mappe, social, musica e voip il cliente, però, il cliente deve avere traffico dati disponibile. Le chat incluse nella promozione sono: Whatsapp (Moip, Voip, file transfer), Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat, Call+, Message+, iMessage, Imo.

Ricordiamo, inoltre, che per poter aderire all’offerta ‘Vodafone Special Minuti 30 GB’, il cliente dovrà ricevere il messaggio informativo da Vodafone e solo in quel momento potrà procedere all’attivazione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.