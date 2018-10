Vodafone lancia ‘Vodafone Simple +20‘ in promozione: offerta attivabile online tra il 16 e il 18 ottobre

VODAFONE, offerta da non perdere valida fino al 18 ottobre: sfida a TIM, Wind e Iliad – Costi e dettagli

Il braccio di ferro tra gli operatori di telefonia mobile italiani continua a colpi di offerte vantaggiose e, in tal senso, TIM, Vodafone, Wind e Iliad continuano a lanciare nuove promozioni con l’obiettivo di strappare clienti ai competitor.

In questo articolo vogliamo soffermarci sulla Vodafone e su un’offerta in particolare che l’Operatore rosso ha deciso di rilanciare per poche ore. Si tratta di ‘Vodafone Simple +20‘: i clienti che decideranno di attivare la promozione online dal 16 al 18 ottobre 2018 – salvo diverse comunicazioni da parte della Vodafone – avranno a disposizione 10 giga extra, oltre ai 10 già presenti nella promozione, arrivando ai 20 complessivi. Andando nello specifico, l’offerta ha un prezzo di 9,99 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti i nuovi clienti Vodafone

1000 SMS verso tutti

10 Giga (+ 10 in promozione), con Hotspot incluso

