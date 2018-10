VODAFONE, offerta da urlo a soli 6 euro e regali in arrivo – Dettagli promozione

Vodafone ha lanciato una nuova offerta da non perdere. In arrivo i regali dell’Happy Friday

L’arrivo di Iliad sul mercato della telefonia mobile italiano ha costretto TIM, Vodafone e Wind a rivedere il proprio pacchetto di promozioni, nel tentativo di colmare il gap con l’operatore francese a livello di rapporto tra costi e servizi offerti.

A tal proposito, in questo articolo vogliamo soffermarci sulla Vodafone e su un’offerta in particolare. Nell’ambito dell’aggiornamento delle promozioni ‘Operator attack’ – lanciato a partire dal 17 ottobre – l’operatore rosso ha inserito la promozione ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga‘ che rappresenta un vero e proprio guanto di sfida per i competitor. L’offerta ha un costo di 6 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. La promozione comprende

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

Chi ha intenzione di attivare ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga’ sarà chiamato a far fronte ad un costo di attivazione di 10 euro, ai quali va aggiunta la spesa per l’acquisto di un nuova SIM (5 euro), oltre al costo da sostenere per la prima ricarica che il cliente dovrà effettuare. Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sui regali della Vodafone nell’ambito dell’Happy Friday […]