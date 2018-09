Ho. Mobile, offerta con minuti illimitati e 50 GIGA: l’operatore virtuale di Vodafone sfida Iliad | Costi e dettagli

Chi ha intenzione di aderire alla nuova offerta lanciata da Ho. Mobile, potrà recarsi sul sito web e procedere all’attivazione online. Nel corso della procedura, all’utente sarà chiesto se ha intenzione di ricevere la SIM a casa oppure ritirarla presso uno degli esercizi commerciali convenzionati. Una volta che avrete ricevuto la lettera con la SIM, vi basterà seguire le indicazioni per iniziare ad utilizzarla. Per quanto riguarda, invece, il costo di attivazione, va sottolineato come il cliente sarà chiamato a pagare una cifra pari a 19,99 euro, comprensiva del costo di attivazione e della prima ricarica (da 10 euro).