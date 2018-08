VODAFONE, offerta da urlo con Ho. Mobile per sfidare TIM e Iliad: minuti-sms illimitati e 40 Giga ad un costo imperdibile

La nuova offerta lanciata da Vodafone, attraverso Ho. Mobile, al prezzo di 7,99 euro al mese, potrà essere attivata indipendentemente dall’operatore di provenienza, anche senza portabilità effettiva del numero. Nel momento in cui si deciderà di attivare la promozione, le reti alle quali si verrà collegati, quelle di un colosso come Vodafone. Per questo motivo, dunque, non dovreste avere nessun tipo di problema di ricezione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.