VODAFONE, offerta super con Ho. Mobile: sfida a TIM, Iliad e Wind: minuti-sms illimitati e 40 Giga ad un costo imperdibile

Il pacchetto offerto da Ho. Mobile racchiude, di fatto, le stesse caratteristiche presentate dall’operatore concorrente Iliad, ad eccezione dei minuti illimitati verso alcune destinazioni estere e di rallentamenti di velocità.

Va però sottolineato come, nel momento in cui si dovesse decidere di aderire alla promozione, le reti alle quali si verrà collegati, saranno quelle di un colosso come Vodafone. Per questo motivo, dunque, non dovreste avere nessun tipo di problema di ricezione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.