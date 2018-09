Vodafone offre ad alcuni clienti selezionati la promozione ‘Vodafone Special 1000 3GB’. Inoltre, nella giornata di venerdì continuano i regali nell’ambito del programma ‘Vodafone Happy’.

VODAFONE, offerta incredibile al costo di 6 euro e due regali strepitosi | Ecco tutti i dettagli

La Vodafone è al lavoro per continuare a conquistare nuovi clienti e, al tempo stesso, per provare a mantenere i propri, offrendo promozioni sempre più vantaggiose.

In tal senso, in questo periodo – salvo eventuali cambiamenti da parte dell’operatore di telefonia mobile – la Vodafone starebbe offrendo ad alcuni suoi clienti una promozione davvero imperdibile. Si tratta di Vodafone Special 1000 3GB che ha un costo di 6 euro al mese a tempo indeterminato e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

3 Giga di traffico dati in 3G

Va sottolineato come questa offerta sia attivabile solo ed esclusivamente da quei clienti che riceveranno la proposta commerciale della Vodafone attraverso la sezione ‘Offerte da non perdere’ dell’App ‘MyVodafone’, oppure tramite il classico SMS informativo.

Ricordiamo, inoltre, che la promozione ‘ Vodafone Special 1000 3GB’ è riservata solo al numero sul quale è stata comunicata l’offerta e, dunque, non è possibile attivarla su un’altra linea mobile. Inoltre, va chiarito come anche altri clienti Vodafone possano ricevere questa promozione, ma in tal caso il costo al mese potrebbe essere diverso da un utente all’altro. Nella seconda pagina potrete trovare maggiori informazioni sui regali della Vodafone […]