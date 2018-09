Vodafone ha annunciato il ritorno della promozione ‘Simple+’ rivolta a tutti i nuovi clienti. Restano attive anche le offerte ‘Operator attack’

VODAFONE, offerta pazzesca: c’è il ritorno di ‘Simple+’ che fa tremare TIM, Wind e Iliad | Costo e dettagli

La battaglia tra gli operatori di telefonia mobile continua senza esclusione di colpi e, in tal senso, nelle ultime ore, Vodafone ha annunciato il ritorno dell’offerta ‘Simple+’, rivolta a tutti i nuovi clienti, con l’obiettivo di lanciare la sfida a TIM, Wind, Iliad e Operatori Virtuali.

La promozione – salvo nuove comunicazioni – sarà disponibile fino al 13 settembre 2018 e potrà essere attivata attraverso la procedura online. Il costo di questa promozione sarà di 9,99 euro al mese e mette a disposizione dei clienti:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali

1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali

20 GB di traffico dati fino alla velocità della rete 4G

Pass Social&Chat gratuito

La tariffa di 9,99 euro sarà valida solo in caso di addebito su conto corrente bancario o carta di credito, in tutti gli altri casi il costo sarà di 14,99 euro al mese. Inoltre, va sottolineato come tutti i clienti che decideranno di attivare ‘Simple+’ non dovranno sostenere costi di attivazione.

La sfida lanciata da Vodafone a TIM, Wind, Iliad e altri operatori virtuali continua anche con le promozioni ‘Operator attack’. In questo caso andremo ad elencare le quattro offerte ‘Special Minuti’ di Vodafone rivolte ai clienti degli altri operatori: si tratta di Vodafone Special Minuti 10 GB, Vodafone Special Minuti 20 GB, Vodafone Special Minuti 30 GB, Vodafone Special Minuti 50 GB . Eccole nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 10 GB è rivolta a chi ha intenzione di attivare un nuovo numero o a chi effettua portabilità da qualsiasi operatore. La promozione ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

10 GB di traffico in 4G

Vodafone Special Minuti 20 GB ha un costo di 10 euro al mese per chi proviene da Wind o 15 euro per chi decide di attivare un nuovo numero o proviene da un qualsiasi altro operatore. La promozione comprende:

Minuti llimitati

20 GB di traffico in 4G

Nella seconda pagina potrete leggere altre due vantaggiose offerte proposte dalla Vodafone […]