VODAFONE, offerta da non perdere: minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM, Wind e Iliad | Costi e dettagli

Vodafone sta proponendo ad alcuni clienti la promozione ‘Vodafone Special Unlimited’ al prezzo di 9 euro al mese

La battaglia tra gli operatori di telefonia mobile continua ad essere sempre molto accesa e, in tal senso, la Vodafone ha deciso di offrire ai suoi clienti l’offerta ricaricabile ‘Vodafone Special Unlimited’ al prezzo di 9 euro al mese. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa

Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati 4G.

Va sottolineato come l’offerta sia stata proposta dalla Vodafone attraverso call center ad alcuni clienti che hanno deciso di chiedere il recesso dal contratto, con l’obiettivo di convincerli a non passare ad altri operatori come TIM, Wind o Iliad. Chiaramente questa promozione ‘Vodafone Special Unlimited’ è solo una delle possibili offerte che la Vodafone può offrire al proprio cliente per convincerlo a non recedere il suo contratto.

