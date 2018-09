A partire dal 27 settembre la Vodafone ha lanciato ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga’ al costo di 7 euro al mese. Nel frattempo, è in arrivo un bel regalo per alcuni clienti

VODAFONE, offerta da non perdere per battere Iliad e regalo in arrivo per i clienti – Ecco tutti i dettagli

La guerra tra gli operatori di telefonia mobile continua ad essere molto accesa anche con l’arrivo dell’autunno e, in tal senso, la Vodafone ha deciso di lanciare nuove promozioni a partire dal 27 settembre.

La concorrenza di Iliad continua ad essere molto forte e Vodafone sta studiando nuove strategie per portare via clienti all’operatore francese. A tal proposito, nell’ambito delle nuove promozioni lanciate da Vodafone il 27 settembre, ce n’è una dedicata alla battaglia nei confronti di Iliad ed è proprio su questa offerta che vogliamo soffermarci in questo articolo.

Si tratta di ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga’, attivabile dai nuovi clienti ricaricabili Vodafone nei punti vendita aderenti alla promozione. L’offerta ha un costo di 7 euro ed è rivolta a chi proviene da Iliad o da Operatori virtuali (il costo sale a 10 euro se si proviene da Wind). La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

I clienti che decidono di aderire a ‘Vodafone Special Minuti 30 Giga’ dovranno recarsi presso i rivenditori autorizzati Vodafone e sottoscrivere la promozione, sostenendo un costo di attivazione di 10 euro, ai quali si dovranno aggiungere i 5 euro necessari per l’acquisto di una nuova SIM, oltre al valore della prima ricarica. Nella seconda pagina potrete trovare informazioni sul regalo della Vodafone […]