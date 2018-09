Vodafone ha deciso di rispondere a Iliad, lanciando una promozione davvero da non perdere. Ecco il confronto tra le due offerte

VODAFONE, offerta incredibile per battere Iliad: promozioni a confronto | Costi vantaggiosi, minuti illimitati e tanti Giga

Nei giorni scorsi Iliad ha deciso di lanciare una nuova offerta davvero molto vantaggiosa, nel tentativo di continuare a conquistare clienti. La risposta dei competitor non si è fatta attendere, con Vodafone in particolare che ha deciso di prorogare una vantaggiosa offerta ‘Operator Attack’, rivolta ai clienti Iliad, Tre e ‘Operatori virtuali’. In questo articolo metteremo a confronto le due promozioni Iliad e Vodafone. Partiamo da quella lanciata dall’operatore francese:

Offerta Iliad – La nuova promozione lanciata da Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga

Va ricordato che per questa nuova promozione presentata da Iliad, nessuno è tenuto a pagare costi di attivazione e, dunque, il prezzo totale sarà di soli 7,99 euro, ai quali vanno aggiunti i 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

Nella seconda pagina potrete trovare l’offerta lanciata dalla Vodafone contro Iliad […]