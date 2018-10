La Vodafone ha deciso di lanciare la promozione ‘Vodafone Simple Plus 20’ al costo di 9,99 euro al mese

VODAFONE, torna una grande offerta per i nuovi clienti: sfida a TIM, Wind e Iliad – Costi e dettagli

Vodafone continua a lavorare per provare a strappare clienti a TIM, Wind e Iliad e, in tal senso, ha deciso di rilanciare l’offerta ‘Vodafone Simple Plus 20‘: una promozione rivolta ai nuovi clienti che mette a disposizione 10 Giga in omaggio, oltre ai 10 già presenti nel pacchetto standard.

Per poter usufruire di questi 10 Giga in regalo, i clienti che intendono aderire a ‘Vodafone Simple Plus 20’ dovranno procedere con l’attivazione online della promozione il 4 o il 5 ottobre 2018, salvo eventuali nuove comunicazioni da parte della Vodafone. La promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti Vodafone, ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

1000 minuti verso tutti

1000 SMS verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G, ai quali potranno aggiungersi anche i 10 Giga extra senza costi aggiuntivi (totale 20 Giga al mese).

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni relative ai costi di attivazione […]