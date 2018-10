VODAFONE, offerta imperdibile e servizio gratis incluso: TIM, Wind e Iliad tremano | Costi e dettagli promozione ‘Simple+’

Vodafone Simple+, interessanti servizi inclusi – Chi decide di attivare la promozione ‘Vodafone Simple+’ avrà diritto in modo gratuito (anziché al costo di 5 euro al mese) e a tempo indeterminato anche al servizio ‘Vodafone Pass Social&Chat‘, utile per chattare e navigare su app come Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Whatsapp, Skype o Telegram e così via, senza consumare Giga. Va ricordato, però, che per utilizzare i Giga illimitati su social e chat il cliente dovrà necessariamente avere traffico dati disponibile.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.