VODAFONE, torna ‘Simple +20’: offerta attiva fino al 16 novembre 2018 | Costi e dettagli della promozione

L’operatore rosso ha deciso di rilanciare l’offerta ‘Vodafone Simple +20’. Promozione attivabile dal 13 al 16 novembre

VODAFONE, torna l’offerta ‘Simple +20’: l’operatore rosso lancia la sfida ai competitor

Rispetto a quanto avveniva negli anni passati, oggi i clienti dei principali operatori di telefonia mobile hanno a loro disposizione un numero di promozioni nettamente superiore rispetto a quanto avveniva in precedenza. Con l’arrivo di Iliad sul mercato italiano, inoltre, la concorrenza è ulteriormente aumentata e tutto questo ha rappresentato un’ulteriore spinta nei confronti di TIM, Vodafone, Wind e Tre per migliorare il pacchetto di promozioni che vengono offerte ai clienti. Questo miglioramento si realizza su due piani: il primo è quello della qualità del servizio, mentre il secondo è quello relativo ai costi. In tal senso, la Vodafone sta provando a migliorare di giorno in giorno le proprie offerte, nel tentativo di strappare clienti ai competitor. Per farlo, dal 13 al 16 novembre – salvo diversa comunicazione da parte della Vodafone – l’operatore rosso dà la possibilità di aderire all’offerta ‘Vodafone Simple +20’, lanciando la sfida ai suoi competitor.

VODAFONE rilancia l’offerta ‘Simple +20’: i dettagli della promozione

La Vodafone, dunque, ha deciso di riproporre ancora una volta un’offerta ‘Simple +20’, attivabile da tutti i nuovi clienti che hanno intenzione di attivare una nuova SIM o che vogliono procedere con la portabilità del numero. La promozione – che sarà attivabile solo online dal 13 al 16 novembre 2018 – ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende: