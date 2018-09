Nuova offerta Vodafone per chi cerca un servizio solo dati. Total Giga 30 a 13 euro al mese. C’è tempo solo fino al 16 settembre 2018

Vodafone, offerta solo dati: 60 GB a 13 euro al mese – Total Giga 30: costi e dettagli

Vodafone diversifica il proprio pacchetto di offerte ed elabora una nuova promozione, utile per tablet e per chiunque abbia bisogno di un servizio solo dati. L’offerta in questione è la Total Giga 30, disponibile a partire dall’11 e fino al 16 settembre 2018.

La promozione prevede un costo di 13 euro al mese e include:

30 GB di connessione dati da consumare dalle ore 08:00 alle ore 24:00

30 GB di connessione dati da consumare dalle ore 00:00 alle ore 08:00

Il bundle è diviso in due fasce orarie, una diurna e una notturna, entrambe mettono a disposizione 30 Gb mensili, perun totaledi 60 giga da consumare ogni mese.

