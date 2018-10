VODAFONE, offerte per clienti TIM, Wind e Iliad | Tutte le promo ‘Operator attack’ attive ora

Vodafone Special Minuti 20 Giga può essere attivata da tutti coloro che decidono di attivare un nuovo numero e da chi proviene da qualsiasi operatore. La promozione ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

Vodafone Special Minuti 10 Giga ha un costo di 12 euro al mese se si procede con l’attivazione di un nuovo numero o se si proviene da qualsiasi operatore. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

E’ importante sottolineare che il costo di attivazione delle offerte prese in considerazione in questo articolo – attivate presso i rivenditori autorizzati Vodafone – è di 10 euro. Inoltre, nel momento in cui il cliente dovesse decidere di aderire ad una delle promozioni in questione, dovrà far fronte anche al costo relativo all’acquisto della SIM (5 euro), oltre a quello della prima ricarica. Va, però, chiarito un aspetto importante: i clienti avranno la possibilità di utilizzare l’eventuale credito residuo per far fronte ai successivi rinnovi della promozione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.