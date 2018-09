VODAFONE, offerte a partire da 7 euro: TIM, Wind e Iliad tremano | Costi e dettagli

Vodafone ha deciso di lanciare delle offerte anche in versione ‘Operator attack’ e in questo articolo prenderemo in considerazione la promozione ‘Vodafone Special Minuti 50 Giga’. La promozione può essere attivata fino al prossimo 20 settembre in tutti i negozi Vodafone aderenti ed è rivolta ai clienti TIM, Wind e CoopVoce. Ha un costo di 10 euro al mese – che sale a 15 euro se si proviene da Wind – e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G.

Per quanto riguarda il costo di attivazione, sarà di 10 euro, ai quali si dovrà aggiungere il costo per l’acquisto di una SIM.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.