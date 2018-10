VODAFONE, offerte a partire da 7 euro: sfida a TIM, Wind e Iliad | Dettagli promozioni ‘Operator attack’

Vodafone Special Minuti 10 Giga ha un costo di 12 euro al mese se si attiva un nuovo numero o se si proviene da qualsiasi operatore. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

10 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione delle offerte facenti parte del pacchetto ‘Vodafone Special Minuti’, attivate presso i rivenditori autorizzati, è di 10 euro. Al costo di attivazione va aggiunto quello per l’acquisto della SIM (5 euro) e quello da sostenere per la prima ricarica. Va sottolineato come l’eventuale credito residuo sarà utilizzabile per i futuri rinnovi della propria promozione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.