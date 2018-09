Vodafone ha deciso di lanciare delle interessanti offerte al costo di 7 euro al mese: si tratta di ‘Special Minuti 50 Giga‘ e ‘Special Minuti 30 Giga‘.

VODAFONE, offerte da non perdere contro TIM, Wind e Iliad a soli 7 euro | Promozioni ‘Special Minuti’

Vodafone ha deciso di mettere in atto un vero e proprio attacco nei confronti dei competitor, lanciando delle promozioni ‘Operator attack’ davvero convenienti, con l’obiettivo di strappare clienti a TIM, Wind, Iliad e Operatori Virtuali.

LEGGI ANCHE: VODAFONE, nuova offerta Ho. Mobile con minuti illimitati e 50 Giga: ecco costi e dettagli

Iniziamo con il prendere in considerazione l’offerta ‘Special Minuti 50 Giga‘, rivolta a tutti i clienti TIM, Wind 3, Operatori virtuali e Coop Voce. La promozione ha un costo di 10 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione di ‘Special Minuti 50 Giga‘ è di 10 euro, ai quali va aggiunto il prezzo della nuova SIM che resta a discrezione del negozio Vodafone nel quale vi siete recati ad attivare la promozione. Va sottolineato, inoltre, come l’offerta in questione, salvo diverse comunicazioni da parte dalle Vodafone, possa essere attivata solo entro il 20 settembre 2018. Per questo motivo, dunque, dovrete affrettarvi e cogliere al volo questa occasione. Nella seconda pagina potrete trovare un’altra offerta lanciata da Vodafone al costo di 7 euro al mese […]