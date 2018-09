VODAFONE, offerte da urlo ed un regalo pazzesco ai suoi clienti: sfida a TIM, Wind e Iliad | Costi e dettagli

Vodafone, dopo i rincari del 3 settembre, l’operatore vuole farsi perdonare dai suoi clienti ed ha deciso di fargli un regalo. Lanciate anche delle vantaggiose promozioni

Il 3 settembre 2018 era arrivata una notizia negativa per alcuni clienti Vodafone che hanno dovuto far fronte a dei rincari. Per farsi perdonare, il noto operatore ha deciso di fare un regalo ai propri clienti. Coloro che sono iscritti a ‘Vodafone Happy’, infatti, nella giornata di venerdì 7 settembre, potranno vedersi recapitare in regalo 20 Giga di traffico dati per un mese.

Per poter usufruire del cosiddetto ‘Happy Friday’ basterà fare richiesta attraverso l’app MyVodafone dalle 00:01 alle 23:59 di venerdì 7 settembre 2018 nella sezione “Happy Friday”. Dopo che avrete fatto richiesta, la promozione si sbloccherà e a quel punto i clienti potranno valutare il premio ricevuto da Vodafone con un massimo di 4 stelle.

Oltre a questo regalo, però, Vodafone ha lanciato anche delle vantaggiose offerte ‘Operator attack’, rivolte ai clienti TIM, Wind, Tre, Iliad e operatori virtuali: si tratta di Vodafone Special Minuti 10 GB, Vodafone Special Minuti 20 GB, Vodafone Special Minuti 30 GB, Vodafone Special Minuti 50 GB . Vediamole nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 10 GB è rivolta a chi decide di attivare un nuovo numero o a chi effettua portabilità da qualsiasi operatore ed ha un costo di 7 euro al mese. L’offerta comprende:

Minuti illimitati

10 GB di traffico in 4G

Vodafone Special Minuti 20 GB ha un costo di 10 euro al mese per chi proviene da Wind o 15 euro per chi attiva un nuovo numero o proviene da un qualsiasi altro operatore. L’offerta comprende:

Minuti llimitati

20 GB di traffico in 4G

