VODAFONE, offerte a costi bassi per battere TIM, Wind e Iliad – Dettagli delle promozioni ‘winback’

Vodafone ha deciso di lanciare la sfida a TIM, Wind e Iliad, con l’obiettivo di riconquistare ex clienti

VODAFONE, offerte a costi bassi per battere TIM, Wind e Iliad – Dettagli promozioni ‘winback’

La battaglia tra gli operatori di telefonia mobile continua a colpi di offerte vantaggiose e, in questo scenario, la Vodafone ha deciso di prorogare le promozioni del pacchetto ‘winback’, con l’obiettivo di riconquistare i clienti che avevano deciso di passare a TIM, Wind 3 o Iliad.

In questo articolo prenderemo in considerazione le offerte ‘Vodafone Special 20 GB‘ e ‘Vodafone Special 30 GB‘. Ricordiamo che queste due offerte sono attivabili da chi riceve l’SMS da parte della Vodafone e si reca al negozio per completare la promozione. Inoltre, va chiarito come l’offerta che si riceve attraverso l’SMS informativo, può essere attivata solo sul numero sul quale è stato ricevuto il messaggio.

Vodafone Special 20 Giga ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

50 Giga di traffico dati in 4G

