VODAFONE, offerte incredibili a partire da 7 euro: caccia ai clienti TIM, Wind e Iliad | Ecco i dettagli

Vodafone ha deciso di lanciare delle promozioni davvero interessanti a costi contenuti, con l’obiettivo di strappare clienti a TIM, Wind, Iliad e non solo

VODAFONE, offerte incredibili a partire da 7 euro: caccia ai clienti TIM, Wind e Iliad | Ecco come attivarle

La guerra tra i gestori di telefonia mobile continua a colpi di promozioni da non perdere. In tal senso, in questi ultimi giorni di agosto, la Vodafone sta offrendo delle offerte davvero vantaggiose – a partire da 7 euro – per chi decide di cambiare operatore. Vediamole nello specifico:

Special Minuti 30 GB ha un costo di 7 euro al mese ed è attivabile da chi passa a Vodafone da Iliad, Tre Italia e dagli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, BT Enia Mobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, Digi Italy, Erg Mobile,1 Mobile, BT Italia full Mvno, Kena Mobile, Rabona Mobile, SimPiù Digitel Italia, NoiTel Mobile e Digi Mobile Full. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico internet in 4G

Anche chi proviene da Wind, CoopVoce e TIM potrà attivare questa offerta, ma in tal caso il costo del canone mensile sale a 10 euro.

Special Minuti 20 Gb ha un costo mensile di 15 euro ed è attivabile da chi proviene da qualsiasi operatore. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico internet in 4G.

Nella seconda pagina potrete trovare un’altra offerta Vodafone, oltre a leggere delle utili informazioni relative ai costi di attivazione […]

Special Minuti 50 Gb ha un costo mensile di 15 euro ed è attivabile da chi proviene da Coop Voce, TIM e Wind. L’offerta comprende: Minuti illimitati verso tutte le numerazioni

50 Gb di traffico internet per navigare in 4G. Per quanto riguarda i costi di attivazione delle offerte Vodafone, in tutti i casi ci sarà da pagare un costo di 6 euro, mentre il costo di una nuova SIM sarà di 5 euro, al quale si dovrà aggiungere quello relativo alla prima ricarica. *Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.