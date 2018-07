VODAFONE, offerte luglio 2018: tanti minuti e Giga a costi vantaggiosi | Ecco i dettagli delle promozioni

VODAFONE, altre due offerte molto interessanti – Nella giornata di oggi, inoltre, Vodafone ha deciso di lanciare – in particolare contro Tim e Coop Voce – le seguenti offerte ricaricabili:

Vodafone Special Minuti 30GB: 1000 minuti e 30 Giga in 4G a 10 euro al mese contro Tim, Iliad, Tre e alcuni Operatori Virtuali e

1000 minuti e 30 Giga in 4G a 10 euro al mese contro Tim, Iliad, Tre e alcuni Operatori Virtuali e Vodafone Special Minuti 50GB: 1000 minuti e 50 Giga in 4G a 15 euro al mese solo contro Tim e CoopVoce.

Per quanto riguarda i costi di attivazione delle offerte winback e/o operator attack di Vodafone nei negozi, va sottolineato come questi siano di 6 euro (in alcuni casi 5 euro o 5,20 euro). Il costo di una nuova sim Vodafone è di 5 euro, ai quali va aggiunto il costo della prima ricarica presente sulla SIM. Il prezzo può essere diverso a seconda della disponibilità dello Store e delle offerte presenti sulla stessa SIM.