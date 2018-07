Vodafone lancia un’offerta molto interessante: arriva ‘Special Minuti 30 GB’. Ecco come attivarla

VODAFONE, offerta da non perdere: arriva ‘Special Minuti 30 GB’ | Costo della promozione e come attivarla

La battaglia tra gli operatori mobili continua a colpi di offerte vantaggiose e, in tal senso, Vodafone ha deciso di offrire ad alcuni clienti selezionati la sua nuova promozione Special Minuti 30 GB, ad un prezzo particolarmente conveniente. Questa offerta ha una particolarità: si tratta, infatti, di un’offerta che ha un carattere temporaneo perché, a partire dal 3 settembre, subirà delle modifiche. Vediamola nel dettaglio

Special Minuti 30 GB per i primi rinnovi entro il 3 settembre offre al costo di 6 euro al mese:

1000 minuti di chiamate verso tutti

di chiamate verso tutti 30 GB di traffico dati in 4G.

Special Minuti 30 GB dal primo rinnovo dopo il 3 settembre offre al costo di 8 euro al mese:

Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 30 GB di traffico dati in 4G

L’offerta non prevede costi aggiuntivi per l’attivazione e include anche 2 mesi gratis del servizio Rete Sicura, il cui costo a partire dal terzo mese sarà di un euro in più al mese.

Nella seconda pagina potrete trovare altre offerte di Vodafone […]