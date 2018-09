VODAFONE, nuove offerte e un grande regalo per i clienti: TIM, Wind e Iliad tremano – Costi e dettagli

Vodafone, arriva un regalo – Nelle ultime ore la Vodafone ha deciso di avviare una campagna rivolta ad alcuni clienti selezionati, ai quali saranno inviati degli SMS contenenti un regalo: vale a dire la possibilità di attivare in maniera assolutamente gratuita l’opzione ‘Extra 30GB’ che consente di avere a disposizione gratis 30 Giga in 4G per 6 mesi a partire dal giorno dell’attivazione. Per usufruire del regalo, il cliente – che avrà ricevuto l’SMS informativo da parte della Vodafone – dovrà chiamare il 42100 e seguire le istruzioni per attivare gratuitamente l’opzione Extra 30 GB.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.