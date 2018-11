VODAFONE, offerte “Operator attack” attivabili nei negozi | Promozioni valide dal 24 novembre | Costi e dettagli

Dal 24 novembre l’operatore rosso ha lanciato le nuove promozioni “Operator attack”, attivabili presso i Vodafone Store

VODAFONE, offerte Operator attack attivabili dal 24 novembre

La battaglia a colpi di offerte vantaggiose tra gli operatori di telefonia mobile è viva anche nel mese di novembre. Nel tentativo di strappare clienti ai competitor, TIM, Vodafone, Wind e Tre mettono in campo numerose promozioni e, tra queste, esistono le offerte facenti parte del pacchetto operator attack. Queste ultime sono rivolte ai clienti che provengono da altri operatori e decidono di cambiarlo, passando alla concorrenza, con o senza portabilità del proprio numero. Nello specifico, ci concentreremo sulle promozioni ‘Operator attack’ lanciate dalla Vodafone, attivabili dal 24 novembre presso i negozi dell’operatore rosso.

Vodafone, offerte ‘Operator attack’ a partire da 6 euro

A partire dal 24 novembre 2018, dunque, la Vodafone ha aggiornato il pacchetto delle proprie offerte ‘Operator attack’, in versione ‘Vodafone Special Minuti’. Le promozioni in questione sono attivabili su una nuova SIM ricaricabile, con richiesta di portabilità del proprio numero, direttamente presso i negozi Vodafone aderenti. Una delle novità più importanti è rappresentata dalla chiusura dell’offerta ‘Vodafone Special Minuti 50 GB’ a 9,99 euro al mese che non è più attiva, salvo diverse comunicazioni da parte dell’Operatore rosso. Dunque, le promozioni attivabili in questo momento sono le seguenti: Vodafone Special Minuti 30 Giga, Vodafone Special Minuti 50 Giga (a 6,99 euro), Vodafone Special Minuti 20 Giga (a 12 euro), Vodafone Special Minuti 20 Giga (a 15 euro) e Vodafone Special Minuti 10 Giga. E’ bene chiarire che questa tipologia di promozioni è disponibile fino a nuova comunicazione da parte della Vodafone e, dunque, può variare in qualsiasi momento. Ecco le offerte nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 30 Giga ha un costo di 6 euro al mese ed è attivabile per chi proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G

Vodafone Special Minuti 50 Giga ha un costo di 6,99 euro al mese ed è attivabile per chi proviene da Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. L’offerta comprende: