VODAFONE, offerte ‘Operator Attack’ contro TIM, Wind, Tre e Iliad | Costi e dettagli delle promozioni

A partire dal 3 agosto Vodafone ha deciso di lanciare le nuove offerte ‘Operator Attack’ per dare battaglia ai competitor. Tali offerte saranno disponibili nei punti vendita Vodafone fino a nuova comunicazione e, dunque, potrebbero essere cambiate in qualsiasi momento. Vediamole nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 30 Giga: l’offerta ha un costo di 10 euro al mese con addebito su credito residuo ed è rivolta a chi proviene da Iliad, da Tre (H3G) e dagli Operatori Virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile Nòverca Full, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. In tal caso è previsto un costo di attivazione di 5 euro. Per chi proviene da Wind, invece, il costo è di 15 euro al mese, con addebito su credito residuo se si proviene. In tal caso, è previsto un costo di attivazione di 6 euro. La promozione comprende:

20 Giga di Internet Mobile ad alta velocità 4G.

Vodafone Special Minuti 20 Giga: l’offerta ha un costo di 7 euro con addebito su credito residuo se si proviene da Iliad, Tre (H3G)e dagli Operatori Virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile Nòverca Full, Rabona Mobile, NoiTel Mobile,SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. Se invece si proviene da Tim e CoopVoce, il costo è di 10 euro al mese con addebito su credito residuo. Se si attiva un nuovo numero o se si proviene da qualsiasi operatore, il costo sale a 15 euro al mese con addebito su credito residuo. In tutti i casi è previsto un costo di attivazione di 6 euro. La promozione comprende:

20 Giga di Internet Mobile ad alta velocità 4G.

