VODAFONE, offerte fantastiche contro TIM, Wind e Iliad: promozioni da urlo con minuti illimitati e tanti Giga | Costi e dettagli

Dopo il lancio della terza offerta da parte di Iliad, la lotta tra gli operatori di telefonia mobile è diventata ancora più serrata. In tal senso, la Vodafone ha deciso di offrire ai clienti delle vantaggiose promozioni – nell’ambito del pacchetto ‘Operator attack’ – per strappare clienti non solo all’operatore francese, ma anche a TIM, Wind e agli altri operatori virtuali.

In questo articolo, dunque, andremo ad elencare le quattro offerte ‘Special Minuti’ di Vodafone rivolte ai clienti degli altri operatori: si tratta di Vodafone Special Minuti 10 GB, Vodafone Special Minuti 20 GB, Vodafone Special Minuti 30 GB, Vodafone Special Minuti 50 GB . Eccole nel dettaglio:

Vodafone Special Minuti 10 GB ha un costo di 7 euro al mese ed è rivolta a chi decide di attivare un nuovo numero o a chi effettua portabilità da qualsiasi operatore. La promozione comprende:

Minuti illimitati

10 GB di traffico in 4G

Vodafone Special Minuti 20 GB ha un costo di 10 euro al mese per chi proviene da Wind o 15 euro per chi decide di attivare un nuovo numero o proviene da un qualsiasi altro operatore. La promozione comprende:

Minuti llimitati

20 GB di traffico in 4G

Nella seconda pagina potrete leggere altre due vantaggiose offerte proposte dalla Vodafone […]